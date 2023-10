Istat, PIL 2° trimestre confermato in calo dello 0,4%

(Teleborsa) -rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dello 0,3% nei confronti del secondo trimestre del 2022. Lo comunica l'Istat in occasione della terza revisione del dato, ricordando che la stima diffusa lo scorso 1° settembre 2023 era stata di una riduzione congiunturale dello 0,4% e di una crescita tendenziale dello 0,4%.Il secondo trimestre del 2023 - sottolinea l'Istituto - ha avuto tre giornate lavorative in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al secondo trimestre del 2022., della stessa entità di quella stimata al 1 settembre 2023.nazionali registrano unarispetto al trimestre precedente e glifissi lordi una. Le importazioni sono risultate stazionarie, mentre lesonoal netto delle scortepercentuali alla variazione del PIL, mentre si è registrato un contributo positivo di 0,1 punti percentuali per i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP, e apporti negativi sia degli investimenti fissi lordi sia della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP), rispettivamente di 0,4 e 0,2 punti percentuali. Per contro, laha contribuito positivamente conpercentuali, a fronte di un apporto negativo dellanetta pari apercentuali.Si rilevano andamenti congiunturaliproduttivi, con agricoltura, industria e servizi diminuiti rispettivamente dell’1,4%, dell’1,2% e dello 0,1%.