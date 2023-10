Iveco, seconda tranche fornitura camion a Forze Armate rumene

Iveco Group

(Teleborsa) -, il marchio dispecializzato nei mezzi per la difesa e per la protezione civile, ha annunciato che è entrata in vigore la fornitura di una, ordinata dal. Questo nuovo ordine fa parte di un accordo quadro firmato il 30 dicembre 2019 per oltre 2.900 camion ad alta mobilità, 942 dei quali sono già stati consegnati. I nuovi veicoli di questa seconda tranche saranno forniti nel corso dei prossimi tre anni.I veicoli sono di quattro diverse tipologie basate sulla gamma High Mobility Truck di IDV, un terzo dei quali dotato di cabina blindata. La conferma del secondo lotto "testimonia l'impegno delle Forze Armate rumene nel programma a lungo termine lanciato nel 2019 e", si legge in una nota.