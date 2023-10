Walgreens Boots Alliance nomina Tim Wentworth come CEO

Walgreens Boots Alliance

Cigna

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha annunciato ladella società, con effetto dal 23 ottobre, dopo l'uscita di Rosalind Brewer a inizio settembre. Wentworth entrerà anche a far parte del consiglio di amministrazione dopo aver assunto l'incarico.Wentworth, l'organizzazione di servizi sanitari diche collabora con piani sanitari, datori di lavoro e organizzazioni governative. In precedenza, è stato CEO di Express Scripts, il più grande gestore di benefit farmaceutici negli Stati Uniti, in seguito alla fusione della società con Medco Health Solutions nell'aprile 2012. Ancora prima, ha lavorato per Medco e PepsiCo."Il consiglio di amministrazione della WBA si è concentrato sull'assunzione di un CEO con una profonda esperienza nel settore sanitario e siamo lieti di dare il benvenuto a Tim Wentworth come nuovo CEO - ha affermato il- È un leader adei pagatori e delle farmacie, nonché nella catena di fornitura, nell'IT e nelle risorse umane. Siamo certi che sia la persona giusta per guidare la prossima fase di crescita di WBA verso un’azienda sanitaria incentrata sul cliente".