Didi, rumors: ritorno in Borsa nel 2024 a Hong Kong

(Teleborsa) - La più grande società cinese di ride-hailing,, punta a, dopo la debacle della quotazione a Wall Street. Lo ha scritto Bloomberg, citando persone che hanno familiarità con la questione.Didi hadopo un'indagine durata un anno che si è conclusa con una multa di 8 miliardi di yuan (1,1 miliardi di dollari) l'anno scorso, hanno detto le fonti.L'azienda si è, dopo essersi scontrata con le autorità di regolamentazione cinesi per aver portato avanti una quotazione negli Stati Uniti da 4,4 miliardi di dollari nel luglio 2021.Il percorso a Wall Street era stato subito difficile: la Cyberspace Administration of China (CAC) avevasu Didi pochi giorni dopo il debutto a New York, citando la necessità di proteggere la sicurezza nazionale e l'interesse pubblico. Le autorità di regolamentazione cinesi avevano poi vietato a Didi di assumere nuovi utenti e la sua app non è stata resa disponibile per un lungo periodo.