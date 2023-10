Antitrust avvia istruttoria nei confronti di DR Automobiles

(Teleborsa) -ha avviato un’istruttoria nei confronti diper possibili condotte illecite durante la promozione e la vendita delle autovetture a marchio DR ed EVO, in violazione delle norme del Codice del Consumo.In particolare - spiega la nota diffusa dalla stessa AGCM- la società rappresenterebbe, sia sul proprio sito internet aziendale, sia in campagne pubblicitarie online e sui mass media le informazioni che riguardano il luogo di produzione degli autoveicoli a marchio DR ed EVO. Inoltre in alcuni casi ometterebbe informazioni rilevanti sulla loro origine, lasciando intendere che siano prodotti interamente in Italia, mentre si tratterebbe di veicoli di produzione cinese.Oggi - chiude la nota - i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni presso la sede della società DR Automobiles