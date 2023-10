Boeing riduce perdita trimestrale ma abbassa guidance su consegne 737

The Boeing Company

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella produzione di aerei, ha registrato undelpari a 18,1 miliardi di dollari (+13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, riflettendo 105 consegne commerciali), unadi 1,6 miliardi di dollari (vs -3,3 miliardi di dollari un anno fa), una perdita per azione di 2,70 dollari (-5,49 dollari lo scorso anno) e unadi 3,26 dollari (-6,18 dollari l'anno scorso).I risultati del terzo trimestre sono stati influenzati dalle, viene spiegato in una nota. Boeing ha riportato un flusso di cassa operativo di 0 miliardi di dollari e un free cash flow rettificato di -0,3 miliardi di dollari."Continuiamo a progredire nella nostra ripresa e, nonostante le sfide a breve termine, rimaniamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi finanziari che ci siamo prefissati per quest'anno e per il lungo termine - ha affermato il- Siamoe sul miglioramento delle prestazioni operative mentre aumentiamo costantemente i tassi di produzione per soddisfare la forte domanda".Boeing ha riaffermato la: 4,5-6,5 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo e 3,0-5,0 miliardi di dollari di free cash flow rettificato.La società prevede ancora di consegnare 70-80e ora prevede di consegnare 375-400(in calo rispetto alla precedente stima di 400-450).