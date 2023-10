Eventi e scadenze del 31 ottobre 2023

Giovedì 26/10/2023

Lunedì 30/10/2023

Martedì 31/10/2023

(Teleborsa) -- Alla 21esima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione di riferimento per la diffusione della cultura scientifica, ci saranno 26 mostre e 86 laboratori, quasi 250 eventi distribuiti in 35 location. Tra i temi portanti della nuova edizione anche l'intelligenza artificiale e la robotica- Riunione informale dei ministri del Turismo- Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, incontra in Montenegro, il Presidente Jakov Milatovici e il Vice Primo Ministro Dritan Abazovic. In Serbia incontra il Presidente Aleksandar Vucic e il Primo Minostro Ana Brnabic- World Oil Outlook- Inizia la riunione di politica monetaria- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari settoriali- Evento organizzato da CF&B Communication, che si terrà a Francoforte presso l’Hotel Frankfurt Messe by Melia, Katharinenkreisel10:00 -- Milano, MADE Competence Center - All'evento ci saranno ospiti provenienti da Università, Industria e Istituzioni. Interverranno, tra gli altri, il Presidente Made Competence Center, il Presidente e il Vicepresidente di Anitec-Assinform e il DG di AgID10:00 -- CNEL, Roma - Al Convegno di Assaeroporti sarà presentato lo studio NOMISMA dedicato all’impatto delle infrastrutture aeroportuali sullo sviluppo economico dei territori e sull’occupazione. Parteciperanno, tra gli altri, l'AD di ENAV, il DG di ITA Airways, il Viceministro Bignami, il Sottosegretario Durigon, il presidente Assaeroporti e il Senior Advisor Nomisma10:30 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Meet in Italy for Life Sciences è un’iniziativa del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI ed è il principale evento internazionale in Italia dedicato alle Scienze della Vita10:30 -- Auditorium della Tecnica, Roma - Evento organizzato da ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio). Tema di quest’anno è "Scelte consapevoli, educazione, responsabilità. La sfida del risparmio per le nuove generazioni". Interverranno: i Presidenti di Acri e Abi, il Governatore della Banca d’Italia e il Ministro dell’Economia e delle Finanze11:00 -- Unioncamere, Roma - Presentazione del rapporto “GreenItaly 2023”, promosso da Fondazione Symbola e Unioncamere. Un viaggio attraverso numeri e storie della green economy italiana che racconta come la sostenibilità supporta le imprese nel rispondere alle crisi e migliorare la loro competitività. Tra gli interventi, il Ministro Pichetto Fratin e i presidenti di Unioncamere, Fondazione Symbola e Elettricità Futura- Asta medio-lungo; Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Consegne e ricavi del terzo trimestre 2023- Appuntamento: Live webcast e conference call- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti