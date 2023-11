Alerion Clean Power, emissione Green Bond per finanziare progetti eolici e fotovoltaici

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha avviato le attività propedeutiche all’emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore, di durata stabilita in 6 anni, da qualificarsi come Green Bond, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero.Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del Prestito Obbligazionario - spiega una nota - saranno destinate, tra l’altro, al finanziamento dei nuovi progetti del Gruppo nel settore eolico e fotovoltaico, in Italia e all’estero nonché al rifinanziamento di progetti esistenti nel settore eolico e fotovoltaico.In sede di emissione, le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione italiano e/o europeo.