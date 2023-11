Lavoro, Calderone: è arrivato il momento di lavorare su una legge sulla partecipazione

(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro,, ha dichiarato che "è venuto il momento di lavorare a una, prendendo come esempio le buone prassi di cui possiamo avvalerci". Intervenendo al Cnel alla presentazione del manifesto del lavoro cooperativo organizzata da, Calderone ha poi sostenuto che nonostante le "aggressioni" subite in questi anni, le norme dellasono "ancora vive" e sono "un punto di riferimento" per chi ragiona sull'evoluzione del mondo del lavoro, tenendo presente i mutamenti in atto del mercato."Il tema dellaper quanto mi riguarda deve essere strettamente connesso a quello della produttività e della gestione oculata degli strumenti a disposizione della contrattazione – ha poi sottolineato Calderone –. Non ultimo il, che è una delle costole importanti di una riflessione complessiva di uno sviluppo organico e, soprattuto, armonico di un mondo del".Laè "fondamentale, importantissima, e guarda al grande tema dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone, di coloro che si trovano in una situazione di fragilità e svantaggio", ha dichiarato il ministro. "Quello che pensa il Governo della cooperazione sociale è dentro il– ha aggiunto – quando nell'istituire l'assegno per l'inclusione abbiamo individuato un ruolo importante per tutto il terzo settore e, soprattutto, della cooperazione sociale".