CONSOB blocca definitivamente OPA abusiva su Piaggio

Piaggio

(Teleborsa) - Lahal'offerta pubblica di acquistosulle azioni ordinarie, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, promossa nelle scorse settimane dalla JSC Handel Gruppe, trasformando così in definitivo il provvedimento di sospensione temporanea dell'offerta annunciato lo scorso 10 ottobre La cessazione permanente dell'OPA è accompagnata dallaattraverso le quali l'OPA abusiva era stata promossa. Si tratta delle pagine https://www.linkedin.com/in/pierluigidc/ e https://www.linkedin.com/pulse/formal-letter-offer-buy-pierluigi-di-cieri, riconducibili a Pierluigi Di Cieri, i cui contenuti illeciti, in particolare un documento in formato ".pdf" intitolato "Letter of Offer to Piaggio & Co. S.p.A.", costituiscono un mezzo di promozione dell'attività abusiva.