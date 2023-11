Eventi e scadenze del 10 novembre 2023

Martedì 07/11/2023

Mercoledì 08/11/2023

Giovedì 09/11/2023

Venerdì 10/11/2023

Acea

Aeffe

Alerion Clean Power

Banca Sistema

Beewize

doValue

Generalfinance

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

Illimity Bank

Interpump

Lventure Group

Masi Agricola

Openjobmetis

Poligrafici Printing

Tinexta

Unipol

UnipolSai

RCS

(Teleborsa) -- Evento di riferimento in Europa per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. La 26ª edizione, di Italian Exhibition Group, si svolgerà in Fiera a Rimini- Milano, Rho-Fiera - Esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l’intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di Espositori, Visitatori, Operatori e Stampa a livello internazionale- Roma - Ottava conferenza Frontiers Health 2023, uno degli eventi globali di maggior prestigio sull'innovazione digitale nella sanità, con una forte attenzione alle terapie digitali, alle tecnologie avanzate, alla trasformazione sanitaria, agli investimenti e allo sviluppo dell'ecosistema- La 29° edizione del MedFilm si svolge a Roma, con un ricco programma di film, meetings professionali, anteprime, focus ed eventi speciali. Festival dedicato alla promozione e diffusione del cinema del mediterraneo, mediorientale ed europeo- Festival delle Città Impresa è un luogo di dibattito sui temi legati allo sviluppo delle imprese e dei territori. Si svolge in due città simbolo: Vicenza e Bergamo. Interverranno i più importanti esponenti del mondo delle imprese, del trasferimento tecnologico e delle istituzioni. Partecipa, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin- Tashkent - Il Presidente Sergio Mattarella sarà in visita in Visita Ufficiale nella Repubblica dell'Uzbekistan- Si svolge a Bologna il grande festival, promosso da Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo, su impatto, sostenibilità e innovazione sociale, con oltre 1.000 mq di spazi per coworking, eventi, workshop, conferenze e networking e che riunisce comunità e professionisti di tutto il mondo- Unione Europea e Lussemburgo - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Polonia - DBRS e Fitch pubblicano la revisione del merito di credito- Islanda - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Croazia e Lituania - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Turismo internazionale dell'Italia; Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve09:30 -- Bilancio dell'UE per il 2024 - Il Consiglio si riunirà a Bruxelles per preparare la seconda riunione del comitato di conciliazione, allo scopo di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo sul bilancio annuale dell'UE per il 202410:30 -- Roma, Auditorium Conciliazione - Importante appuntamento annuale CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), denominato "Il coraggio dell’attrazione" con la partecipazione, tra gli altri, del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e dei ministri Matteo Salvini e Adolfo Urso11:00 -- Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Ottobre 202311:00 -- Milano - "Co-progettare la manifattura del futuro Tecnologie per le nuove filiere". Intervengono, tra gli altri, Flavio Sciuccati, Senior Partner The European House - Ambrosetti e Maria Vittoria Brustia, Presidente Assomac13:30 -- Londra - La Presidente della BCE, Christine Lagarde, incontra Martin Wolf, giornalista britannico che si occupa di economia del Financial Times, alla Global Boardroom del Financial Times16:00 -- Auditorium TIM, Roma - L'evento di TIM "La parità non può aspettare" si svolge all'interno della quarta edizione della 4 Weeks 4 Inclusion, la manifestazione dedicato all'inclusione, ideata da TIM. Parteciperà l'AD, Pietro Labriola- Asta medio-lungo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della Relazione trimestrale al 30 settembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti13:25 -- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2023