BolognaFiere, soci approvano progetto di quotazione. BPER scelto come EGA

BPER Banca

(Teleborsa) - L'dihaall'unanimità dei presenti ilsu Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), dando mandato al CdA per la sua esecuzione.La quotazione avverrà con unfino a 15 milioni di euro, che sarà offerto ai soci in opzione a un prezzo minimo di 1,25 euro, la parte inoptata sarà successivamente offerta agli investitori professionali. Anchepotrà aderire all'operazione, esercitando il diritto d'opzione garantito dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile emesso da BolognaFiere nel dicembre 2022. In questo caso l'aumento di capitale raggiungerebbe i 40 milioni.La, si legge in una nota. L'advisor scelto da BolognaFiere in qualità di Euronext Growth Advisor () è"Desidero ringraziare i soci di BolognaFiere per aver confermato la fiducia in questo progetto e la struttura che sta lavorando instancabilmente per raggiungere in tempi stretti l'obiettivo che ci siamo dati - commenta, Presidente di BolognaFiere - è un passaggio importante non solo per la società che ha le carte in regola per continuare a competere con i principali player del mercato fieristico internazionale, ma anche per la città e per il sistema economico territoriale".A fine ottobre era arrivato il via libera da parte della Giunta del, primo azionista con il 26,34%.