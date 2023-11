Technoprobe, 9 mesi in calo su ricavi e redditività. AD: anno difficile per mercato

Technoprobe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, ha chiuso iconpari a 307,3 milioni di euro, in calo del 28,1% rispetto allo stesso periodo del 2022 principalmente a causa della generale contrazione del mercato di riferimento e in particolare della domanda dei consumatori di dispositivi quali smartphone e computer. I volumi risultano ulteriormente depressi dall'elevato livello degli inventari di dispositivi stessi registrato dai clienti.L'è pari a 100,5 milioni di euro, in calo del 48,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 a seguito dei minori volumi consuntivati, registra un margine pari al 32,7%. La riduzione della marginalità rispetto all'anno precedente riflette altresì la scelta strategica della società di mantenere l'attuale struttura produttiva e le risorse impiegate al fine di garantire una risposta adeguata all'attesa ripresa dei volumi."Chiudiamo i nove mesi dell'anno. Il 2023 si è rivelato undi riferimento e siamo consapevoli che le complessità affrontate in questi mesi proseguiranno anche nell'ultima parte dell'anno - ha commentato l'- Nonostante la sfidante situazione di mercato, confermiamo gli investimenti in ricerca e sviluppo con l'obiettivo supportare le esigenze dei nostri clienti".Al 30 settembre 2023, lapresenta un valore positivo pari a 355 milioni di euro: nei nove mesi di riferimento la liquidità impiegata per l'acquisizione di Harbor Electronics per 43 milioni, per gli investimenti sostenuti nel periodo pari ad 41 milioni riguardanti principalmente interventi di potenziamento delle linee produttive, per il pagamento delle imposte correnti per 39 milioni e per l'acquisto di azioni proprie per 11,7 milioni, è stata parzialmente compensata dalla liquidità generata dalle attività operative, pari a 89 milioni.La società prevede neldel 2023: Ricavi Consolidati a 97 (+/-3%); Gross margin al 43% (+/-2%); EBITDA margin al 22% (+/-2%).