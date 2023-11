Governo olandese fa marcia indietro su limitazioni a Schipol

Air France-KLM

Delta Air Lines

(Teleborsa) - Iltorna sui suoi passi e decide dila preannunciataTutti i vettori, dal gruppoa quelli d’oltreoceano, con in testa, si erano fermamente opposti alla prospettiva di dovere rinunciare a una serie di slot nell’estate 2024. L’intenzione era di limitare il numero di voli a circarispetto al programma operativa di Schiphol nel 2019, per abbattere l’inquinamento acustico e le emissioni di CO2.A questo piano, giudicandolo in contrasto con l’accordo sul trasporto aereo in vigore tra Stati Uniti e Unione europea.