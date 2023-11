IVASS: nel 2022 raccolta premi vita a segno meno

(Teleborsa) -. Lo comunica l'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) nel Bollettino Statistico “L’attività assicurativa nei rami vita 2022 – 2023” sottolineando che le polizze vita tradizionali (ramo I) e le polizze unit e index-linked (ramo III, cioè quelle legate a indici di Borsa oppure a fondi di investimenti, ndr) rappresentano circa ildeiLa riduzione - viene spiegato - è ascrivibile principalmente alla sostanziale decrescita (27%) del portafoglio delle polizze del ramo III. Nella prima metà del 2023 si osserva una crescita delDall'analisi dei conti tecnici emerge che:er le polizze del ramo I, (4,5% rispetto al 4,3%) mentre crescono dal 2,8% al 3,7% per quelle di ramo III, che continuano in ogni caso a presentare spese complessivamente inferiori;il risultato tecnico in rapporto ai premi emessi del ramo I passa dal 6,8% del 2021 al -3,1% nel 2022 a causa dell’aumento degli oneri per sinistri; lo stesso indicatore nel ramo III passa dal 2,6% del 2021 al -2,4% nel 2022 per la diminuzione della raccolta e la relativa riduzione degli accontamenti tecnici, unite all’andamento negativo della redditività;la gestione degli investimenti genera nel ramo I redditi per 5,3 miliardi (13 miliardi nel 2021), nel ramo III perdite per 28,5 miliardi (+14,6 miliardi nel 2021).