Zoom Video Communications, la trimestrale non scalda il titolo

Zoom Video Communications,

(Teleborsa) -società californiana specializzata in videoconferenza ha chiuso ilcon una crescita deidel 3,2% annuo a 1,14 miliardi di dollari, superiori agli 1,12 miliardi attesi dagli analisti.L'rettificato si è attestato a 1,29 dollari, anche in questo caso sopra gli 1,08 dollari stimati dal consensus.: per l'anno fiscale che si chiuderà a fine gennaio, Zoom prevede ricavi intorno a 4,51 miliardi di dollari, contro la precedente guidance di 4,48-4,49 miliardi.Nonostante la buona trimestrale, il titolo scivola a Wall Street, appesantito dai giudizi di alcuni analisti che, in particolare, hanno rivisto al ribasso il target price.