NVIDIA, fatturato vola con Data Center e Intelligenza Artificiale

NVIDIA

(Teleborsa) -ha chiuso un terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2023/2024 con una, grazie all'ottimo andamento di data center e dell'intelligenza artificiale, mentre ha un po'(+34% sequenziale), grazie al forte andamento della divisioneche ha visto moltiplicarsi il fatturato deldi dollari. Anche il compartoè cresciuto molto, registrando una crescita del fatturatodi dollari.e l'utile operativo risulta in aumento a 10,4 miliardi di dollari, non confrontabile con il pari periodo dell'anno precedente ed in aumento del 53% sequenziale. Il periodo chiude con un(+49% rispetto al trimestre precedente) ed un EPS diluito di 3,71 dollari."La nostra forte crescita riflette l’ampia transizione della piattaforma di settore dal calcolo generico al calcolo accelerato e all’intelligenza artificiale generativa”, ha affermato, fondatore e CEO di NVIDIA."Le grandi start-up basate sul modello linguistico, le società Internet di consumo e i fornitori di servizi cloud globali sono stati i primi a muoversi", ha spiegato il numero uno, aggiungendo "gli Stati ed i CSP regionali stanno investendo nei cloud AI per soddisfare la domanda locale, le società di software aziendale stanno aggiungendo assistenti AI alle loro piattaforme e le aziende stanno creando un’intelligenza artificiale personalizzata per automatizzare le più grandi industrie del mondo".Per quanto riguarda le, NVIDIA si aspetta undi dollari, con un margine d'errore di più o meno il 2%, ed unNello stesso tempo, però, leche hanno contribuito per circa il 20-25% al fatturato della divisione Data Center negli ultimi trimestri, si prevede chenel quarto trimestre" anche se si ritiene che "il calo sarà più che compensato dalla forte crescita in altre regioni".