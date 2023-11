ENAV SpA si illumina di rosso per la giornata contro la violenza sulle donne

ENAV

(Teleborsa) - A partire dalla serata di oggi, 24 novembre e fino all’alba del 26 novembre, la sede centrale a Roma diSpA, la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia,Lo scopo è quello dil’opinione pubblica sul tema della violenza di genere.A conferma del continuo impegno del Gruppo ENAV verso i temi di genere, lche ha rafforzato i concetti di dignità, libertà, parità, rispetto e uguaglianza, con l’obiettivo di consolidare i valori ed i principi di comportamento a cui ciascuno deve attenersi sia nello svolgimento delle attività aziendali sia nei rapporti con i soggetti con cui la Società si interfaccia.ENAV si è dotata, inoltre, di uned è stata nominata la Consigliera di fiducia, figura di garanzia esterna all’azienda, con il compito di tutelare i dipendenti e di far emergere comportamenti molesti o discriminatori rivolti a donne e uomini nel contesto lavorativo.La, ha dichiarato "Come Presidente di ENAV e donna, sono molto sensibile alle problematiche legate alla violenza di genere. L’iniziativa è dunque da considerarsi un ulteriore segnale della concreta attenzione dell’Azienda verso le tematiche di rilevanza sociale".