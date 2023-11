Notorious Pictures, presidente Marchetti acquista azioni per ribadire fiducia

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della produzione cinematografica e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che ilha effettuato, attraverso la sua controllata al 100% Gugly s.r.l.,. In particolare, da due internal dealing pubblicati ieri, emerge che Marchetti ha acquistato 40 mila azioni a un prezzo medio di 1,06 euro e 50 mila azioni a un prezzo medio di 1,12 euro. Entrambe le tranche di acquisti sono stati effettuati il 23 novembre."Il consiglio di amministrazione, il management della società e tutti i dipendenti, lavorano costantemente per rafforzare il progetto di crescita di Notorious e crediamo fortemente nel valore della nostra società - ha commentato Marchetti - L'acquisto di azioni da parte mia vuole, volto al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi"."Siamo particolarmente felici dei risultati che stiamo ottenendo con l'uscita nelle sale di Hunger Games e dell'ottima partenza del nuovo multisala Merlata Bloom che la controllata Notorious Cinemas ha inaugurato lo scorso 15 novembre a Milano, attività che consolidano le basi per lo sviluppo futuro. Confidiamo nella validità del nostro progetto, nella", ha aggiunto.