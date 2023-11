Industrie De Nora protagonista alla Carbonomics Conference di Goldman Sachs

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, multinazionale italiana specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili, è oggi, dove incontrerà un numero elevato di investitori internazionali e parteciperà al panel di discussioneLa Carbonomics Conference è unche riunisce in un’unica cornice rappresentanti delleoperanti nell'energia, nella mobilità, nella chimica, nella finanza, nei materiali, nell'agricoltura e nei servizi pubblici, ma anche inei settori delle energie rinnovabili, dell’idrogeno e di altri ambiti chiave. La giornata, che prevede dei panel interattivi, momenti ditra aziende ed investitori, è un’occasione privilegiata per discutere i temi della transizione energetica ed individuare una soluzione condivisa per ridurre il livello di inquinamento del pianeta.L’edizione di quest’anno vede De Nora protagonista, anche attraverso il coinvolgimento dell’Amministratore Delegatoal panel “Green Hydrogen Enablers”, che presenterà il"De Nora è onorata di prendere parte per la seconda volta alla conferenza organizzata da Goldman Sachs, evento chiave che riunisce i leader della transizione energetica al fine di creare sinergie e collaborazioni che risultino efficaci nella corsa alla riduzione delle emissioni di CO2", dichiara, ricordando che la socità "è caratterizzata da un DNA sostenibile e ha tutte le carte in regola per fare da traino nella rivoluzione energetica, presidiando settori industriali che sono al centro dei megatrend della transizione green, a beneficio della comunità internazionale e con ricadute positive per tutti gli stakeholders".