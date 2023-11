Eventi e scadenze del 29 novembre 2023

Giovedì 23/11/2023

Martedì 28/11/2023

Mercoledì 29/11/2023

Dollar Tree

Foot Locker

H-Farm

Salesforce

(Teleborsa) -- Milano - IV edizione dell’evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, organizzato da Italian Insurtech Association. Quest’anno il Summit ha più date con speaker italiani e internazionali per incrementare le tematiche trattate: insurtech, fintech, AI e nuove tecnologie con focus dedicato alle nuove competenze digitali- A&DM Torino è l'unica business convention internazionale per l'industria aerospaziale e della difesa in Italia. Le aziende partecipanti hanno l'opportunità di incontrarsi, instaurare relazioni commerciali mirate e sviluppare nuovi progetti con partner provenienti da tutto il mondo- Bruxelles - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, riceve Luc Frieden, Primo Ministro del Lussemburgo- Auditorium Antonianum, Roma - Incontro pubblico con le istituzioni e Tavola rotonda, con tecnici ed esperti, sul Piano nazionale per il settore. Tra gli interventi, i Ministri Salvini, Lollobrigida e Tajani- Beige Book- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo09:30 -- Roma - Secondo evento organizzato dal Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa dal titolo "La Semplificazione normativa tra presente e futuro. Le sfide dell'intelligenza artificiale e gli effetti sulla crescita del Paese". Tra gli interventi, i Ministri Casellati, Calderone, Fitto, Sangiuliano, Santanché, Abodi, Musumeci, Tajani, Piantedosi, Valditara e Bernini, gli AD di Leonardo e Trenitalia e in videomessaggio Ursula von der Leyen09:30 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Evento di Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo "La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde a 200 anni dalla fondazione". Interverranno, tra gli altri, il Presidente Emerito Giovanni Bazoli e Paolo Maria Grandi, Chief Governance Officer di Intesa Sanpaolo. Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica10:00 -- Roma - Presentazione del Rapporto Annuale dell’ESG Culture LAB "Le nuove sfide della sostenibilità" di Eikon. Interverrà, tra gli altri, il Ministro Urso e il Direttore Scientifico ASVIS. All’evento interverranno Banca Ifis, Eni, Gruppo Fs, Philip Morris Italia, Poste Italiane e Simest. Partner dell’iniziativa anche Edison10:30 -- Press briefing virtuale con Filippo DiNaro, Responsabile Direzione Investimenti e Fabio FoisResponsabile Investment Research & Advisory12:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra la Nazionale italiana di atletica leggera vincitrice della Coppa Europa e la Nazionale italiana di pentathlon moderno vincitrice del Campionato del Mondo a squadre13:45 -- Le Commissioni riunite Trasporti e Affari costituzionali svolgono l'audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Alessio Butti, sullo stato di attuazione delle misure relative alla transizione digitale nell’ambito del PNRR- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo