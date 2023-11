Credit Agricole e SACE sostengono le rinnovabili di Alerion Clean Power

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -puntano ad incentivare la produzione di energia elettrica da fonti innovabili, tramite undi euro, garantito in parte da SACE ed erogato dalla banca a favore diuna delle principali realtà industriali indipendenti italiane specializzata nella produzione di energie “pulite”.L’operazione, coerentemente condi promuovere progetti innovativi volti a favorire la transizione ecologico-climatica, rientra nell’operatività disotto il profilo dell’internazionalizzazione.Le risorse serviranno a sostenere glie di proprietà diAlerion Clean Power, gruppo industriale specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è attivo da oltre 15 anni in Italia, Spagna, Regno Unito, Romania e Bulgaria attraverso 43 impianti e un team di professionisti altamente qualificato. Nel corso degli anni la Società si è contraddistinta nei comparti eolico e solare."L’operazione di finanziamento conclusa in sinergia con SACE a favore di Alerion Clean Power conferma ancora una volta il nostro impegno nel supportare concretamente progetti innovativi volti a incentivare la transizione ecologica delle imprese italiane", dichiara, Responsabile Banca d’Impresa di Credit Agricole Italia."Per noi di SACE, supportare le imprese italiane nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione, rappresenta il cuore della nostra missione, in linea con il piano industriale INSIEME 2025”, ha dichiarato, Regional Manager Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di SACE."Questo finanziamento in partnership con Crédit Agricole Italia e Sace sarà utilizzato per la realizzazione di impianti rinnovabili a servizio degli importanti obiettivi di crescita", dichiaraAmministratore Delegato di Alerion Clean Power.