ITA-Lufthansa, MEF conferma notifica operazione a Bruxelles

Deutsche Lufthansa

(Teleborsa) - Ilcomunica che "è stataoggi pomeriggio alla Direzione Generale della Concorrenza dellal’operazione di concentrazione che prevede".La conferma arriva con una nota del Tesoro, dopo che la compagnia tedesca haper un importo di. L'accordo prevede poi delle opzioni di acquisto di ulteriori quote in un secondo tempo.L'operazione dovrà essereeuropea, per escludere eventuali ipotesi di concentrazione vietate, in attesa delper la. Tuttavia, in caso di una richiesta di chiarimenti o rimedi per evitare la turbativa di mercato, la Commissione Ue potrà prendersi altri 90 giorni per l'esame del dossier.Una volta dato il via all'operazione, le due compagnie potranno avviare la collaborazione commerciale.