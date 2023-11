Sesa, partnership con Gellify per piattaforma open finance di wealth management

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha sottoscritto attraverso BDX, società controllata da parte di Base Digitale Group (BDG), un, operatore di riferimento nel settore della consulenza per l'innovazione e la digital transformation, perattraverso la costituzione della Joint Venture DataCoreX S.r.l., posseduta al 66% da parte di BDX e per il 34% da parte di Gellify, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente l'offerta di prodotti e soluzioni per il mercato Financial Services.BDX, entrata in Base Digitale Group nel maggio 2022, arricchita dalla partnership e presenza nel capitale di Credit Agricole Italia (con una quota di partecipazione del 15%), dalla recente acquisizione di Eurofinance e dalla Joint Venture con Gellify sottoscritta in data odierna, prosegue lo sviluppo die l'obiettivo di diventare un operatore di riferimento sul mercato, con oltre 30 milioni di euro di ricavi e circa 250 risorse umane nel FY al 30 aprile 2026 e sedi operative a Parigi, Parma, Milano e Lecce., rafforzando le nostre specializzazioni e piattaforme verticali per il settore Financial Services che presenta una domanda di digitalizzazione in continua accelerazione - ha dichiarato- Abbiamo condiviso con i managing partner di BDX una comune cultura d'impresa orientata ad etica, crescita sostenibile ed attenzione alle persone, costruendo assieme un piano di sviluppo industriale e valorizzazione del capitale umano. Continuiamo ad alimentare la crescita del gruppo attraverso M&A e accordi strategici industriali bolt-on, con obiettivi di generazione di valore sostenibile per i nostri stakeholder".