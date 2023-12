Freni (MEF): sulle privatizzazioni "non c'è nessuna fretta"

(Teleborsa) - ". Privatizzare non vuol dire svendere, privatizzare vuol dire cedere partecipazioni più o meno strategiche nel momento giusto di mercato, nel momento giusto per il mercato e nel momento giusto per lo Stato". Lo ha detto, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), a margine della presentazione del "Manifesto per lo sviluppo dei Mercati dei Capitali in Italia" presso Palazzo Mezzanotte."Privatizzeremo, il ministro l'ha detto, il piano di privatizzazioni è in fase di sviluppo, ma- ha aggiunto - Le cose buone si fanno col tempo giusto".