UE, 1,2 miliardi di aiuti Stato per cloud computing. Coinvolte 5 società italiane

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, un(IPCEI) per sostenere la ricerca, lo sviluppo e la prima implementazione industriale di tecnologie avanzate di cloud ed edge computing tra diversi fornitori in Europa.Il progetto, denominato IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (), è stato notificato congiuntamente da: Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna.Gli Stati membri forniranno, che dovrebbero sbloccare ulteriori 1,4 miliardi di euro di investimenti privati. Nell'ambito di questo IPCEI, 19 aziende, comprese piccole e medie imprese (PMI), intraprenderanno 19 progetti altamente innovativi.Nel progetto sono presenti: nella parte di Cloud-Edge Capabilities partecipano, nella parte di Advanced smart data processing tools and services c'è Tiscali Italia, nelle Advanced Applications ci sonoed Engineering Ingegneria Informatica.Tra gli altri soggetti coinvolgi ci sonocome"L'IPCEI prevedrà una ricerca altamente ambiziosa, necessaria per consentire l'adozione di applicazioni e servizi innovativi di elaborazione dei dati per le imprese, le pubbliche amministrazioni e i cittadini europei - ha commentato il commissario, responsabile della politica di concorrenza - La decisione odierna garantisce che il, salvaguardando al tempo stesso la parità di condizioni e garantendo che si possano generare forti ricadute positive in tutta l'Unione".