Fresenius sospende dividendo per utilizzare aiuti statali

Fresenius

(Teleborsa) - Il Management Board di, colosso tedesco attivo nella tecnologia medica, ha deciso di avvalersi dei pagamenti di compensazione e rimborso per gli ospedali tedeschi per un importo fino aprevisti dal "Energy Relief Package" ai sensi della legge sul finanziamento ospedaliero perFresenius deve quindi allinearsi ai vincoli dettati legislatore. Il Management Board proporrà all'Assemblea generale annuale 2024 di. Inoltre, ai membri del Management Board e gli organi di gestione di altre società coperte dalla normativa statutaria non possono essere concessi bonus o altre componenti variabili della retribuzione nell'anno fiscale 2023.L'afflusso di liquidità derivante dai pagamenti di indennizzi e rimborsi nonché la sospensione dei dividendi ridurranno il debito della società e di conseguenzadi circa 20-25 punti base. La riduzione del debito avrà un effetto positivo sugli interessi passivi netti e, in ultima analisi, sull'utile per azione, sottolinea la società in una nota."#FutureFresenius è la nostra guideline per prendere e attuare decisioni strategicamente importanti - ha affermatodi Fresenius - In questo contesto, questo è il passo giusto per la nostra azienda. Stiamodella nostra azienda. Il livello inferiore di debito ci offre una maggiore flessibilità per sfruttare ancora meglio nostre opportunità di mercato. Agiamo con lungimiranza e teniamo d'occhio lo sviluppo sostenibile dell'azienda e quindi il futuro della cura dei pazienti".