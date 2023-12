Himino (BoJ): possibile uscita senza intoppi da allentamento monetario

(Teleborsa) - Lafinché non sarà in vista il raggiungimento sostenibile e stabile dell'obiettivo di stabilità dei prezzi, accompagnato da aumenti salariali". Lo ha affermato, Deputy Governor della Bank of Japan (BoJ), in un discorso agli imprenditori nella città di Oita.Himino ha cercato di rispondere alla domanda su cosa può accadere se in futuro si avviasse un'uscita dall'allentamento monetario su larga scala: "La Bank of Japan dovrebbe, valutare i tempi dell'uscita e delineare il suo processo. Se ciò venisse fatto correttamente, ci sarebbero sufficienti possibilità di ottenere un risultato positivo dall'uscita, poiché un'ampia gamma di famiglie e imprese trarrebbero beneficio dal circolo virtuoso tra salari e prezzi".