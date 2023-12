STMicroelectronics lancia suite per accelerare adozione di Edge AI

STMicroelectronics

Nvidia

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dei semiconduttori, ha presentato oggi la "", un set completo e integrato diche offre a sviluppatori e aziende un modo più semplice ed economico per incorporare prodotti ST abilitati per l'intelligenza artificiale in applicazioni industriali, automotive, di elettronica di consumo e di comunicazione.La suite - si legge in una nota -sfruttando un'ampia gamma di hardware di ST (microcontrollori e microprocessori general-purpose e specifici per l'automotive, sensori intelligenti) e di strumenti correlati per l'ottimizzazione dell'intelligenza artificiale integrata. Espanderà e integrerà l'insieme di strumenti software e kit di valutazione e sviluppo, introdotti negli ultimi dieci anni, facendo leva sia sull'ecosistema di IA esistente di framework di machine learning (ML) sia su partner chiave (comee AWS)"."Ci stiamo avviando verso un mondo con decine di miliardi di oggetti connessi e autonomi in grado di apportare vantaggi a chi li utilizzerà sia nella vita di tutti i giorni sia per la produttività aziendale - ha dettodi STMicroelectronics - Per raggiungere questo obiettivo, gli algoritmi di IA dovranno essere eseguiti sia nel cloud sia a livello locale, all'edge, in un'ampia gamma di dispositivi: smartphone e dispositivi personali connessi, sistemi di controllo per edifici e case intelligenti, macchine industriali, automobili e molto altro ancora".La prima versione della ST Edge AI suite sarà disponibile nella