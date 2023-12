Popolare di Sondrio entra in Friuli Venezia Giulia con filiale a Udine

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -prosegue nel piano di espansione territoriale nel Nord-Est,, che si aggiunge alle recenti aperture in Veneto in cui è già presente con dieci filiali. A breve sarà aperta anche una filiale a Trieste, si legge in una nota.Con l'ingresso in Friuli Venezia Giulia, la banca amplia ulteriormente la presenza nel territorio nazionale che si estende(Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna)."Siamo molto orgogliosi di chiudere l'anno con questa inaugurazione a Udine che segna il nostro ingresso in Friuli Venezia Giulia, una regione cruciale per lo sviluppo del paese, potendo al contempo annunciare la prossima apertura di una nuova filiale a Trieste", commenta, Consigliere delegato e Direttore generale.