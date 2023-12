RedFish, partecipata Expo Inox acquista l'inglese A1 Flue Systems

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che, società partecipata con una quota del 20%, ha sottoscritto un accordo di investimento per l'. L'operazione consente a Expo Inox, attivo nel settore delle produzioni di sistemi fumari metallici, in polipropilene e acciaio al carbonio, di entrare nel Regno Unito.A1 Flue Systems, con oltre 50 anni di storia, è attivo nella progettazione, produzione e realizzazione di complessi impianti di evacuazione fumi opera nel campo delle, ovvero nel settore dei grandi impianti realizzati presso ospedali, trading centers, scuole, edifici pubblici e grandi complessi. Expo Inox è specializzata nel settore "domestic", ovvero negli impianti cosiddetti residenziali, case e appartamenti di civile abitazione, con prodotti basati sui volumi elevati, standardizzazione ed economie di scala."Dopo l'ingresso nel capitale di Expo Inox nel novembre 2022 con lo scopo di accelerare l'internazionalizzazione del Gruppo EXPO, questa operazione rappresenta l'attività e il- ha commentato, AD di RFLTC - Siamo consapevoli che i nostri obiettivi siano a lungo termine ed Expo Inox si colloca egregiamente in questa strategia".