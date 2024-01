Tesla: consegne quarto trimestre a oltre 484mila unità, titolo in rialzo

Tesla Motors

(Teleborsa) - Scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,36%.Il produttore di auto elettriche ha pubblicato il rapporto sulla produzione e sulle consegne di veicoli nel quarto trimestre del 2023. Il periodo si è chiuso con 484.000 veicoli consegnati, oltre i 473.253 veicoli stimati dal consensus. La produzione totale è pari a 494.989 unità e le consegne annuali dell'anno 2023 ammontano a 1.808.581 veicoli.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 252,3 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 245,4. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 241,5 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.