Leonardo prosegue rally di inizio anno

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, che vanta anche oggi un progresso del 2,98%, confermandosi uno dei migliori titoli in questo primo scorcio di anno. Con la chiusura di un anno finanziario e l'inizio di un altro, sembra sia in atto una rotazione settoriale, che pare privilegiare i titoli della difesa.Con le prime tre sedute del 2024, Leonardo ha già guadagnato il 6,5%, dopo aver quasi raddoppiato il suo valore nel corso del precedente anno finanziario. L'andamento del titolo rispetto al, è più forte sia su base settimanale (-0,47% la performance dell'indice borsistico). La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,64. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,46.A sostenwere il titolo concorre l'ottimo andamento del comparto industriale in Europa e particolarmente dei titoli della Difesa, che si avvantaggiano anche dei conflitti aperti nell'Est europeo ed alle porte del Medioriente.Frattanto, l'Ad Roberto Cingolani, in un'intervista al Financial Times, ha auspicato una maggiore collaborazione tra le aziende europee attive nel settore della difesa, spiegando che la frammentazione degli investimento danneggia l'UE a livello competitivo nello scenario globale. Per il manager occorrerebbe "costruire una massa critica in Europa e gettare le basi per i centri di difesa continentali".