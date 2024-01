STMicroelectronics crolla in Borsa dopo guidance pessimistica di Mobileye

STMicroelectronics

Mobileye Global

Volkswagen

Porsche

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dei semiconduttori,dopo che l'azienda di tecnologia per la guida autonomaha avvertito che un calo degli ordini da parte dei clienti, che stanno smaltendo le scorte in eccesso, penalizzerà le sue performance quest'anno.L'azienda israeliana, che ha tra i suoi clienti alcuni colossi dell'automotive come, ha previsto , a quota 1,83-1,96 miliardi di dollari, facendo crollare numeri titoli del settore.Seduta negativa per, che si posiziona a 41,07 euro, con una, risultando il peggior titolo del FTSE MIB. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 39,84 e successiva a 38,61. Resistenza a 45,68.