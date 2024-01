STM continua a scendere su debolezza settore e allarme Mobileye

STMicroelectronics

Mobileye

Equita

Infineon Technologies

NXP Semiconductors

Apple

(Teleborsa) -per, colosso italo-francese dei semiconduttori, che già ieri ha registrato un netto ribasso dopo che l'azienda di tecnologia per la guida autonomaha avvertito che un, penalizzerà le sue performance quest'anno. Mobileye, società israeliana quotata al Nasdaq, ha fornito ieri i risultati preliminari per il 2023 e ha sorprendentemente indicato un fatturato 2024 (al mid-point) in ribasso del 9% su base annua e il 26% sotto le attese di consenso.Gli analisti difanno notare che STM è partner storico di Mobileye (per cui si occupa di produrre EyeQ) e(gli analisti stimano con un peso pari al 2% dei ricavi)."Riteniamo che la notizia del warning di Mobileye abbia degli elementi company specific (società con singolo prodotto e limitata copertura del backlog) ma che al tempo stesso sia negativa per tutti i player esposti al settore dei semiconduttori automotive fra cui STM, vista in particolare la partnership in essere, oltre ad- si legge in una nota - Va però detto che, a differenza di Mobileye, sia STM che Infineon Technologies hanno un backlog elevato ed un portafoglio prodotti ampio che include anche alcune aree che rimangono in allocazione per cui".Un'altra notizia, con un impatto sui futures del Nasdaq e quindi anche su STM, è che la taiwanese, il più grande assemblatore di iPhone di, ha dichiarato di(anche per la base di confronto elevata), dopo che la domanda di mercato più lenta ha colpito il trimestre precedente.