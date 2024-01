Alstom, vendite e ordini in crescita nell'ultimo trimestre

Alstom

(Teleborsa) -, gruppo industriale francese che opera nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, ha registratoper 5,5 miliardi di euro nel2023/24 (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023), in aumento del 6,4% su base organica. Lehanno raggiunto i 4,3 miliardi di euro nel trimestre (+4,6% su base organica).Per idel 2023/24 (dal 1° aprile al 31 dicembre 2023), gli ordini hanno raggiunto i 13,9 miliardi di euro, rispetto ai 15,2 miliardi di euro dello stesso periodo dello scorso anno fiscale. Le vendite sono aumentate del 4,1% in 9 mesi, di cui il 7,3% di crescita organica, raggiungendo i 12,8 miliardi di euro, in linea con la traiettoria target."Alstom ha ottenuto ottimi livelli di ordini acquisiti durante il terzo trimestre, sulla scia dello slancio positivo del mercato nei servizi e nei sistemi - ha affermato il CEO Henri Poupart-Lafarge - Siamonella seconda metà dell'anno, in particolare attraverso il miglioramento della produzione e dell'efficienza del capitale circolante"."Considerando i progressi compiuti da novembre, forniremo la ripartizione di ciascuna misura del piano inorganico da 2 miliardi di euro nel- ha aggiunto - Fiduciosi nella resilienza del nostro modello di business, confermiamo i nostri obiettivi a breve e medio termine".