Meta, utili triplicati e primo dividendo. Conti Apple e Amazon battono le attese

(Teleborsa) - I titoli tecnologici a mega capitalizzazioneedhanno alzato il velo sui rispettivi conti di bilancio dopo la chiusura del mercato americano, la vigilia.La società che controllapagherà unaper azione. L'annuncio ha fatto volare il titolo di due punti percentuali, nelle contrattazioni afterhours di Wall Street.Meta ha chiuso il quarto trimestre del 2023 cona 14 miliardi di dollari, pari a 5,33 dollari per azione, superiori ai 4,65 miliardi, (1,76 dollari per azione), dello stesso trimestre dell’anno precedente. L’ha battuto le attese degli analisti, pari a 4,96 dollari. Ilè salito del 25% attestandosi a 40,1 miliardi di dollari, dai 32,2 miliardi del quarto trimestre del 2022, ed oltre i 39,2 miliardi previsti dal consensus.Gli utili ed il fatturato disuperano le aspettative del mercato, tanto da far guadagnare al titolo +8 punti percentuali nelle contrattazioni afterhours di Wall Street.Il colosso dell'e-commerce ha concluso il quarto trimestre del 2023 con una 10,6 miliardi di dollari, pari a 1 dollaro per azione, rispetto ai 278 milioni, (3 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo dell’anno precedente e contro gli 80 centesimi per azione stimati dagli analisti. Ilè salito a 170 miliardi, meglio dei 166,2 miliardi indicati dal consensus, grazie anche alla forte crescita della spesa online dei consumatori durante le festività natalizie.Anche i profitti ed i ricavi dihanno superato le aspettative, ma il titolo della società di Cupertino è finito sotto pressione per la debolezza in Cina e per i dubbi sull'outlook fornito. Le azioni hanno ceduto il 4% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street.Apple ha archiviato il quarto trimestre del 2023 con undi 33,9 miliardi, in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile per azione si è attestato a 2.18 dollari, superiore ai 2.10 stimati dal consensus. Sopra le attese anche il, salito del 2% a 119.6 miliardi, rispetto ai 117.9 miliardi previsti dagli analisti. Lehanno deluso le aspettative registrando una flessione del 13% nell’intera regione della Greater China.. Nel corso della conference call, seguita all'annuncio della trimestrale, i vertici di Apple hanno indicato una possibile debolezza nelle vendite degli iPhone durante il trimestre in corso.