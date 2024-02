L'ipotesi fusione Stellantis-Renault è già tramontata. Elkann: "Concentrati su Piano"

Stellantis

(Teleborsa) -Rumors rimbalzati dal weekend ipotizzavano infatti unafra i due gruppi, sul modello di Airbus. Un'unione che, a detta dei rumors, era ispirata dalla necessità di abbattere i costi e portare avanti gli investimenti necessari a far decollare il mercato delle auto elettriche e competere contro il comune nemico cinese.Ma, Ceo di EXOR, ha dichiarato all'ANSA che "riguardante operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori. La società èe nella puntuale realizzazione dei progetti annunciati per rafforzare l'attività in ogni mercato dove è presente, inclusa l'Italia".Ed in merito all'ipotesi di riduzione della produzione in Italia, il manager ha ricordato che "che vede uniti il governo italiano con tutti gli attori della filiera nel raggiungimento di importanti obiettivi comuni per affrontare insieme la transizione elettrica". Parole che probabilmente vogliono anchedegli ultimi giorni efra il numero uno di Stellantis,ed ilsulla questione degli incentivi.Un paio di giorni fa, in una intervista a Bloomberg aveva parlato anche dellaautomotive e della possibilità diche potessero coinvolgere la stessa Stellantis. "L’ampiezza dell’offensiva cinese, la competitività che possono dimostrare e l’arrivo massiccio delle loro migliori case automobilistiche rappresentano un cambiamento significativo", aveva sottolineato Tavares, rimarcando che di fronte a questa competizione è necessarioe "questo significa che dobbiamo essere in forma e pronti. Se queste opportunità dovessero concretizzarsi,. Quelli che non hanno fatto i compiti per ridurre i costi sono quelli che si metteranno nei guai".Laintanto è in cerca di alternative, dopo il recente, l'unità dedicata alle auto elettriche di cui aveva annunciato solo tre mesi prima il progetto di quotazione., aveva detto il Ceo di Renault Luca de Meo, ribadendo che tutti gli obiettivi annunciati per Ampere sono confermati, compreso il pareggio al 2025, ma le attuali condizioni di mercato hanno sconsigliato la quotazione in questo momento.