Leonardo conferma guidance 2023, a marzo i target 2024

Leonardo

(Teleborsa) -riconferma la guidance per l'anno 2023, "come ribadito in occasione dei risultati dei primi nove mesi" e annuncia che il prossimo 29 febbraio pubblicherà i risultati preliminari consolidati del Gruppo relativi all'esercizio 2023.Quanto al, Leonardo fa sapere che sarà approvato l'11 marzo e che poi sarà presentato il giorno successivo, insieme alla guidance 2024 e agli obiettivi di medio periodo. Sempre l'11 marzo il board darà il via libera ai conti del 2023.Il Gruppo spiega che "la separazione delle presentazioni dei risultati preliminari 2023 e del Piano Industriale consentirà agliinvestitori e agli analisti finanziari di avere più tempo per esaminare i due eventi separatamente".