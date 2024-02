Eventi e scadenze del 9 febbraio 2024

Giovedì 08/02/2024

Venerdì 09/02/2024

(Teleborsa) -- Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria)- Il Congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari, al quale partecipa il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, si svolge presso i Magazzini del Cotone di Genova con il supporto di BPER Banca. Prendono parte all'evento i principali esponenti del sistema bancario, della finanza nazionale e delle Istituzioni09:30 -- Torino - "Le società pubbliche tra normativa comune e tratti speciali: Intersezioni e attriti tra TUSP, Codice della crisi e riordino SPL di rilevanza economica". Ne discutono rappresentanti e tecnici delle amministrazioni pubbliche insieme con esponenti del mondo universitario, giudiziario e delle professioni11:00 -- Roma, Quirinale - Il Presidente Mattarella presenzierà la Celebrazione del "Giorno del Ricordo". Parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Chiusura anticipata dell Borsa di Hong Kong- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Asta BOT- CDA: Approvazione risultati al 31 dicembre 2023- Appuntamento: Conference call, risultati al 31 dicembre 2023- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio10:00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari con il CEO Alberto Nagel11:00 -- CDA: Risultati del IV trimestre e risultati preliminari dell’esercizio 202311:30 -- Appuntamento: Videoconferenza di presentazione dei risultati preliminari 2023 del Gruppo Credem con il DG Angelo Campani