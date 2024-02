BEI e BPER, accordo da 650 milioni di euro per sostenere credito a PMI e Mid Cap

BPER Banca

(Teleborsa) -, con particolare attenzione a progetti basati nel Mezzogiorno e alla transizione climatica. Sono questi gli obiettivi principali deglisiglati oggi a Milano da Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente BEI, e Flavia Mazzarella, Presidente di. A fronte di questo intervento finanziario della BEI, le due realtà stimano che verranno attivati investimenti nell'economia per oltre 1,7 miliardi di euro, di cui un terzo nelle regioni del Mezzogiorno. L'accordo permette alle imprese accesso asotto forma di tassi di interesse ridotti, scadenze più lunghe, e minori requisiti di garanzie.Nel dettaglio, la BEI fornirà unal Gruppo BPER Banca (BPER Banca e Banco di Sardegna) fino a 500 milioni di euro nei prossimi tre anni, di cui lada 200 milioni firmata oggi, e unda 150 milioni di euro.Quest'ultimo rappresenta ilsotto forma di garanzia diretta BEI prestito per prestito su nuova finanza concessa a Mid Cap. La garanzia, denominata, coprirà fino al 50% del nuovo prestito, ovvero finanziamenti per investimenti e sostegno al capitale circolante di Mid Cap italiane, ossia quelle imprese che impiegano da 250 a 3.000 addetti."La fiducia accordata dalla BEI a BPER, anche attraverso la firma per la prima volta in Italia di un'intesa sotto forma di garanzia diretta, rafforza ulteriormente il nostro impegno nel sostenere le Pmi e le Mid Cap, giocando un ruolo cruciale nel favorire la competitività e nello stimolare lo sviluppo sostenibile - ha affermato- Vogliamo infatti rafforzare ulteriormente il nostro ruolo chiave nella promozione della coesione economica e di importante partner e consulente delle imprese, impegnandoci aper le esigenze di quelle aziende che desiderano svilupparsi in un ambiente economico in rapida evoluzione".È la seconda volta che BEI sceglie BPER come banca pilota per l'Italia per i suoi strumenti in garanzia, il Linked Risk sharing arriva dopo il, prodotto di finanziamento per l'efficienza energetica che BPER ha gestito in esclusiva dal 2017 al 2023.Il finanziamento da 200 milioni di euro rappresenta invece la prima tranche di un limite di credito più ampio, fino a 500 milioni di euro, che mira a finanziare il fabbisogno di investimenti e capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI) italiane. Le risorse della BEI verranno veicolate a favore delle imprese attraversodi BPER Banca e Banco di Sardegna, e di, fabbrica prodotto del Gruppo BPER. L'operazione contribuirà a mobilitare investimenti per oltre 1,4 miliardi di euro nell'economia reale, di cui circa il 30% dedicato a progetti che contribuiscono agli obiettivi ambientali, e circa il 40% dedicato a progetti sviluppati nelle regioni del Mezzogiorno."Gli accordi siglati oggi contribuiscono a rafforzare ulteriormente la relazione con BPER e dimostrano la vicinanza della BEI alle piccole e medie imprese italiane, che sosteniamo ogni anno in media con circa 3 miliardi di euro - ha commentato- Laper raggiungere il maggior numero di imprese sul territorio e promuovere i due grandi obiettivi trasversali della BEI, ovvero l'azione climatica e la coesione economica".