BPER, Mazzarella: siamo gruppo importante, non solo credito ma ruolo consulenziale

(Teleborsa) - Quella siglata oggi con la Banca europea per gli investimenti (BEI) è "una" per, che "arriva in contesto macroeconomico in continua evoluzione - con andamento dei tassi ancora molto elevato, guerre in corso, problemi nel Mar Rosso e costo delle materie prime in molte situazioni ancora molto elevato - quindi come gruppo bancario abbiamo, alle quali abbiamo vogliamo e abbiamo la necessità di affiancarci, con un". Lo ha affermatodi BPER Banca, alla firma degli accordi per complessivi 650 milioni di euro per sostenere l'erogazione di credito a PMI e Mid Cap.Dopo l'acquisizione degli sportelli Intesa-UBI e di Banca Carige, "siamoe questa crescita trova un'ottima corrispondenza sul tessuto produttivo, con le imprese che ci cercano come. Anche sulla sostenibilità siamo molto attenti, e infatti proprio alla sostenibilità abbiamo dato ampio spazio nel piano industriale, con risultati che possono essere misurabili".I finanziamenti di BEI a BPER contribuiranno infatti a mobilitare investimenti per oltre 1,4 miliardi di euro nell'economia reale, di cui circa il 30% dedicato a progetti che contribuiscono agli, e circa il 40% dedicato a progetti sviluppati nelle regioni del