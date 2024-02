Heuliez (Iveco) fornirà 200 bus elettrici a Marsiglia

Iveco Group

(Teleborsa) -, il marchio di autobus urbani di, è stato selezionato da Régie des Transports Métropolitains (RTM, l’operatore del trasporto pubblico di Marsiglia) per fornire 200 autobus elettrici, in un contratto del valore di 125 milioni di euro.Questo ordine così rilevante segna un importante passo avanti nell'elettrificazione su larga scala della rete di trasporto pubblico di Marsiglia. Oltre un terzo della flotta di RTM diventerà 100% elettrica entro il 2027, contribuendo in modo sostanziale agli obiettivi di transizione energetica della città.I bus di nuova generazione Heuliez GX 337 ELEC scelti da RTM saranno dotati di barre sul tetto che ne consentono la ricarica tramite un pantografo discendente, sia in deposito sia velocemente durante il servizio, offrendo una soluzione flessibile ed efficiente per le esigenze di trasporto pubblico della città. Una consegna iniziale di 35 unità è programmata entro la fine del 2024, con la fornitura dei restanti veicoli previsti per il 2027., ha commentato: "Siamo davvero orgogliosi che Marsiglia ci abbia scelto come partner nel suo ambizioso progetto di elettrificazione ed entusiasti di supportare la città nella transizione verso un futuro più sostenibile. Questo ingente contratto testimonia l'efficacia delle nostre soluzioni di mobilità elettrica nel soddisfare le esigenze di decarbonizzazione degli operatori di trasporto pubblico in tutta Europa".