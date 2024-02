Auto, a gennaio +12,1% immatricolazioni in Europa

(Teleborsa) - In base agli ultimi dati pubblicati dall', l'associazione europea dei costruttori d'auto, nel gennaio 2024,, con immatricolazioni di auto su base annua in. In particolare, i principali mercati del blocco hanno registrato tutti una crescita significativa, con Germania (+19,1%), Italia (+10,6%), Francia (+9,2%) e Spagna (+7,3%) che hanno raggiunto valori elevati a una o due cifre. guadagni.A gennaio, le auto elettriche a batteria rappresentavano il 10,9% della quota di mercato (rispetto al 9,5% di gennaio 2023), mentre le auto ibride elettriche detenevano una quota di quasi il 30%, consolidando la loro posizione come la seconda scelta preferita dagli acquirenti di auto dell’UE. La quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel ammontava a quasi il 50% nel gennaio 2024, segnando un calo rispetto al 54% di un anno fa.Nel gennaio 2024, il mercato delle auto a benzina nell’UE, spinto da notevoli incrementi in mercati chiave come Italia (+26,7%) e Germania (+16,9%). Pur mantenendo la leadership con il 35,2% del mercato a gennaio, la quota delle auto a benzina è diminuita rispetto al 37,9% dello stesso mese del 2023. Al contrario,Questo calo è stato evidente in diversi mercati, tra cui tre dei più grandi: Francia (-23,4%), Spagna (-10,2%) e Italia (-8,7%). Tuttavia, la Germania si è discostata da questa tendenza con un tasso di crescita del 4,3%. Nel gennaio 2024, le vendite di auto diesel hanno raggiunto le 114.415 unità, pari a una quota di mercato del 13,4%, in calo rispetto al 15,8% del 2023.Tra i maggiori gruppi automobilistici,segna una delle migliori performance, con 183.120 immatricolazioni e un +16,9%. Quasi tutti i suoi marchi registrano performance positive:sale del 22,8%,del 35,3%,del 13,7% mentrescende del 7,5%, DS del 6%.Per il gruppole immatricolazioni mensili ammontano a 258.402 unità, l’8,1% in più rispetto a gennaio 2023. Al calo del marchio omonimo (-5,2%) e del polo del lusso composto dafa da contraltare la crescita di Skoda (+15,2%), Audi (+10%), Seat (+24,1%), Cupra (+79,4%) e Porsche (+0,95). Le immatricolazioni disalgono del 29,7%, quelle di Nissan del 38%; Tesla registra un incremento molto elevato, pari all'86,3 per cento. In calo Mercedez-Benz del 10,6%, Renault del 2,1% (92.935 immatricolazioni), con la Losanga in contrazione del 12,2%, la Dacia in crescita del 7,7% e l’Alpine in salita del 19,8%.raggiungendo 92.741 unità e rappresentando il 10,9% del mercato totale dell'UE. I principali mercati hanno mostrato robusti incrementi, con Belgio (+75,5%), Paesi Bassi (+72,2%), Francia (+36,8%) e Germania (+23,9%) in evidenza. Le, con Spagna (+26,5%), Francia (+29,9%), Germania (+24,3%) e Italia (+14,2%) come motori principali di questo aumento. Le vendite di auto elettriche ibride plug-in hanno ripreso slancio, aumentando del 23,8% a 66.660 unità, con Belgio (+65,2%) e Germania (+62,6%) tra i mercati trainanti. Queste auto ora rappresentano il 7,8% delle vendite totali di auto nell'UE.