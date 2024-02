MEF, il 23 febbraio in asta BTP Short Term e indicizzati

(Teleborsa) - Venerdì prossimo, 23 febbraio, andranno in asta fino a 5,5 miliardi complessivi di BTP Short Term e di BTP indicizzati all'inflazione europea con scadenze a 5 e 30 anni.Lo rende noto ilaggiungendo che in particolare andranno in asta da 3,5 a 4 miliardi di euro di Btp short term con scadenza 28 gennaio 2026 e cedola 3,20%; da 500 milioni a 1 miliardi di Btpei a 5 anni con cedola 1,50% e da 250 a 500 milioni di euro di Btpei a 30 anni con cedola 2,55%.Per tutte le emissioni il regolamento è previsto il 27 febbraio.