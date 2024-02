(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciatodi. I titoli vanno in asta martedì 27 febbraio 2024. La data di regolamento è giorvedì 29 febbraio 2024.È offerto per 2,5 miliardi di euro il titolo in scadenza il(ISIN IT0005561458, riapertura con vita residua 6 mesi) e per 2,5 miliardi di euro il titolo in scadenza il(ISIN IT0005567778, riapertura con vita residua 7 mesi).