Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/02/2024

(Teleborsa) - Chiusura del 22 febbraio

Seduta in frazionale rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato gli scambi in aumento a 83,35.

L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 83,64 e primo supporto individuato a 82,76. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 84,52.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)