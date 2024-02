Eni, rumors: valuta cessione quota minoranza o IPO di Enilive

Eni

Mediobanca

JPMorgan

(Teleborsa) -, colosso energetico italiano, sarebbe pronta a dare al', la società delle bioraffinerie e della mobilità del Cane a sei zampe. Lo scrive il Corriere della Sera, citando "più fonti" e segnalando il no comment di Eni.Secondo quanto ricostruito, le strade possibili sono due: da un lato, la, dall'altro lache fornisca risorse e fissi una valutazione minima in vista di un successivo approdo a Piazza Affari.Dopo aver tentato il primo, Eni ha optato per il secondo percorso per la controllata delle rinnovabili, Plenitude. Secondo il Corriere, il, valutata intorno ai 10 miliardi di euro debito incluso dal fondo EIP, entrato con una quota del 9%