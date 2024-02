USA, fiducia consumatori febbraio scende a 106,7 punti

(Teleborsa) - Diminuisce la. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un decremento dell'indice a 106,7 punti nel mese di2024 rispetto ai 110,9 punti del mese di gennaio (dato rivisto da 114,8 punti) e contro attese di 114,8 punti del consensus.Nello stesso periodo l'indice sullasi porta a 147,2 punti dai 154,9 precedenti, mentre l'indice sulle attese è sceso a 79,8 punti da 81,5 punti."Il calo della fiducia dei consumatori a febbraio ha, riflettendo la persistente incertezza sull'economia statunitense - ha affermato Dana Peterson, capo economista del Conference Board - Il calo della fiducia è stato generalizzato e ha interessato tutti i gruppi di reddito, ad eccezione delle famiglie che guadagnano meno di 15.000 dollari e di quelle che guadagnano più di 125.000 dollari. La fiducia è peggiorata per i consumatori di età inferiore ai 35 anni e per quelli di età pari o superiore a 55 anni, mentre è leggermente migliorata per quelli di età compresa tra 35 e 54 anni".