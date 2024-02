Fisco, MEF: dichiarazioni IRES in perdita per 1 società su 3

(Teleborsa) -comunica che sono stati pubblicati i dati sulle(Imposta sul Reddito delle Società)(Imposta Regionale sulle Attività Produttive) relative alle presentate nel corso degli anni 2022 e 2023.Per quanto concerne l', nell’anno d’imposta 2021 lein crescita rispetto all’anno precedente (+3,2%) e anche al 2019 (+4,6%). Larga parte delle società di capitali (91%) sono costituite da società a responsabilità limitata.ha dichiarato unai fini fiscali, il 33% ha dichiarato una perdita e il 7% ha chiuso l’esercizio in pareggio. Il, pari adi euro, registra un rilevante incremento (+33% rispetto al 2020 e +17,7% rispetto al 2019). Nel 2021 lehanno dichiarato un(+31,3% rispetto al 2020 e +14% rispetto al 2019) di cui circa 116 miliardi tramite il modello Redditi e circa 54 miliardi tramite il Consolidato.dichiaranodi euro (+30,9% rispetto al 2020 e +23,4% rispetto al 2019), mentre i gruppi societari che hanno optato per il regime fiscale del consolidato dichiarano un’imposta netta di circa 12,9 miliardi di euro (+32,1% rispetto al 2020 e -2% rispetto al 2019).Riguardo aloltrehanno utilizzato l’agevolazione secondo il(introdotto nel 2015), per un ammontare di reddito detassato e plusvalenze esenti pari adi euro (-12,4% in rispetto al 2020 e -56% rispetto al 2019), mentre ilè stato utilizzato da, per un ammontare pari a, concentrateer il 45% nella sezione manifatturiera.In relazione al', le società di capitali con ACE spettante sono(+13,7% rispetto al 2020 e +14,4% rispetto al 2019), per un ammontare di deduzione spettante didi euro (+58,4% rispetto al 2020 e +64% rispetto al 2019). L’eccedenza pregressa relativa all’anno precedente, pari a 12,4 miliardi di euro (+15,7% rispetto al 2020 e +13,9% rispetto al 2019), ha riguardato oltre 110.000 società, mentre l’ammontare di deduzione non utilizzata nell’anno e riportabile agli anni successivi è pari a 16,7 miliardi di euro (+34,3% rispetto al 2020 e +48,1% rispetto al 2019).del periodo d’impostadi euro (+13% rispetto al 2020 e +14,3% rispetto al 2019), mentre quelli afferenti a periodi precedenti, e riportabili in quanto non dedotti precedentemente, ammontano a 37,9 miliardi di euro (+1,2% rispetto al 2020 e -1,5% rispetto al 2019). La quota di interessi deducibili (comprensiva di quelli dei periodi precedenti) è pari a quasi 30 miliardi di euro (42% del totale degli interessi passivi).per investimenti inè stato dichiarato daper un ammontare maturato di; il credito d’imposta per investimenti inè stato dichiarato daper un ammontare maturato didi euro; il credito d’imposta per investimenti inè stato dichiarato daper un ammontare maturato died il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, in transizione ecologica e in innovazione tecnologica (L. 160/2019) è stato dichiarato da oltre 15.700 soggetti per un ammontare di 1,3 miliardi di euro; il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno riporta un ammontare del credito maturato nell’anno d’imposta 2021 pari a circa 1,7 miliardi di euro.Il numero dei soggetti che hanno presentato la dper l’anno d’imposta 2021 è pari a(-0,6% rispetto al 2020 e -2,7% rispetto al 2019). La contrazione ha interessato(-3,4% rispetto al 2020 e -7,7% rispetto al 2019) e le società di persone (-2,8% rispetto al 2020 e -6,4% rispetto al 2019).complessiva è risultata pari a circadi euro (+20,8% rispetto al 2020 e +7,5% rispetto al 2019).per l’anno 2021 è stata pari adi euro (+16,6% rispetto al 2020 e +5,8% rispetto al 2019).